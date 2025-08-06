https://news.day.az/sport/1772456.html "Габала" рассталась с нигерийским форвардом Азербайджанский футбольный клуб "Габала" расстался с нигерийским форвардом Абдуллахи Шуайбу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба. Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию. Отметим, что Шуайбу выступал за "красно-чёрных" с лета 2024 года и забил в 29 матчах восемь голов.
"Габала" рассталась с нигерийским форвардом
Азербайджанский футбольный клуб "Габала" расстался с нигерийским форвардом Абдуллахи Шуайбу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба.
Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию.
Отметим, что Шуайбу выступал за "красно-чёрных" с лета 2024 года и забил в 29 матчах восемь голов.
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