https://news.day.az/sport/1772456.html

"Габала" рассталась с нигерийским форвардом

Азербайджанский футбольный клуб "Габала" расстался с нигерийским форвардом Абдуллахи Шуайбу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба. Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию. Отметим, что Шуайбу выступал за "красно-чёрных" с лета 2024 года и забил в 29 матчах восемь голов.