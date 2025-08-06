"Габала" рассталась с нигерийским форвардом

Азербайджанский футбольный клуб "Габала" расстался с нигерийским форвардом Абдуллахи Шуайбу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба.

Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию.

Отметим, что Шуайбу выступал за "красно-чёрных" с лета 2024 года и забил в 29 матчах восемь голов.