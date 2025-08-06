Диаспорской молодежи рассказали о внешней политике Азербайджана и общественной дипломатии

Очередная панельная дискуссия в рамках VI Летнего лагеря диаспорской молодежи, проходящего в Ханкенди, была посвящена теме "Внешняя политика Азербайджана и общественная дипломатия".

Как передает Day.Az, панельная дискуссия прошла под модераторством заместителя председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Вагифа Сеидбейли. В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Республике Польша Наргиз Гурбанова, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Австрии и Словении, постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ и отделении ООН в Вене и других международных организациях Ровшан Садыгбейли, а также постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахреддин Исмаилов.

Участникам была предоставлена подробная информация о стратегии внешней политики Азербайджана, сбалансированном подходе, приверженности международному праву и возрастающей роли общественной дипломатии. Было отмечено, что наша страна добивается успехов на международной арене и в дипломатических кругах и новое поколение азербайджанской диаспоры должно овладеть современными навыками и активнее участвовать в донесении реалий об Азербайджане до мировой общественности. Выступившие подчеркнули особую роль общественной дипломатии в условиях нового мирового порядка и поделились с молодёжью рекомендациями по овладению профессиональными знаниями в этой сфере. Мероприятие завершилось обменом мнениями и ответами на вопросы участников.

Отметим, что VI летний лагерь диаспорской молодежи проходит с 3 по 9 августа при совместной организации Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда Гейдара Алиева. В летнем лагере принимают участие 128 молодых людей из 61 страны мира. Предыдущие аналогичные мероприятия проходили в Шеки, Шамахы, Шуше, Нахчыване и Лачине, и в них участвовали в общей сложности более 700 молодых людей из более чем 60 стран.