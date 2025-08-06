https://news.day.az/world/1772442.html В Нигерии боевики похитили более 40 женщин и детей Боевики похитили 60 человек, в том числе женщин и детей, в ходе ночного рейда в Нигерии. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters. "Вооруженные преступники похитили по меньшей мере 45 женщин и детей в ходе ночного рейда на пять деревень на северо-западе Нигерии", - говорится в публикации.
В Нигерии боевики похитили более 40 женщин и детей
Боевики похитили 60 человек, в том числе женщин и детей, в ходе ночного рейда в Нигерии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.
"Вооруженные преступники похитили по меньшей мере 45 женщин и детей в ходе ночного рейда на пять деревень на северо-западе Нигерии", - говорится в публикации.
По данным издания, нападавшие совершили набег на населенные пункты Саде, Сабонгарин-Дамри, Тунгар-Цалле, Тунгар-Соданги и Тунгар-Муса-Дого. Отмечается, что это уже второй эпизод массовых похищений людей за последние дни в этом районе.
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