В Нигерии боевики похитили более 40 женщин и детей

Боевики похитили 60 человек, в том числе женщин и детей, в ходе ночного рейда в Нигерии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

"Вооруженные преступники похитили по меньшей мере 45 женщин и детей в ходе ночного рейда на пять деревень на северо-западе Нигерии", - говорится в публикации.

По данным издания, нападавшие совершили набег на населенные пункты Саде, Сабонгарин-Дамри, Тунгар-Цалле, Тунгар-Соданги и Тунгар-Муса-Дого. Отмечается, что это уже второй эпизод массовых похищений людей за последние дни в этом районе.