В Авазе обсудили проблему обмеления Каспия

В рамках третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась встреча на уровне представителей правительств прикаспийских государств.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджанской Республики, на встрече обсуждались основные направления совместной деятельности по снижению негативных последствий обмеления Каспийского моря.

Выступая на заседании, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев отметил устойчивую динамику роста товарооборота между прикаспийскими государствами, заявил, что это создает прочную основу для углубления сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что состоявшийся в Тегеране в феврале текущего года III Каспийский экономический форум имеет важное значение с точки зрения расширения объемов торговли и взаимных инвестиций, а также углубления сотрудничества в энергетической и транспортно-логистической сферах.

Затронув в своем выступлении также экологические проблемы, Шахин Мустафаев отметил, что снижение уровня воды вызывает обеспокоенность во всем регионе, этот вопрос был поднят Президентом Азербайджана еще на Ашхабадском саммите 2022 года и продолжается подготовка к организации в Баку первого заседания пятисторонней экспертной группы.

Кроме того, на мероприятии подробно обсуждались социально-экономические и экологические аспекты изменений, происходящих в экосистеме Каспийского моря. В центре внимания было возможное воздействие колебаний уровня воды на условия жизни на прибрежных территориях и процессы регионального развития.

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев указал на необходимость расширения научно-исследовательского сотрудничества и реализации совместных программ в области рыболовства, судоходства и сохранения биоразнообразия для минимизации негативных последствий изменения уровня воды.

В ходе заседания была выдвинута инициатива о запуске механизма многостороннего взаимодействия, который позволит сформировать общие стандарты и подходы к изучению происходящих в Каспийском море изменений.