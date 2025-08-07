Турция разработала беспилотный экраноплан нового поколения

Компания SolidAERO представила TALAY - первый в мире автономный дрон на базе экраноплана с искусственным интеллектом. Аппарат способен скользить над водой на минимальной высоте, оставаясь невидимым для большинства радаров прибрежной зоны.

Как передает Day.Az, беспилотник разработан для высокоскоростного перемещения на большие расстояния с возможностью доставки различных грузов. Компактная конструкция со складными крыльями обеспечивает удобное хранение и быстрое развёртывание в полевых условиях.

Предполагается, что TALAY сможет выполнять такие задачи как:

- Разведки и патрулирования

- Доставки грузов в труднодоступные районы

- Ударные операции против морских целей

Аппарат функционирует автономно или под контролем оператора даже в неблагоприятных погодных условиях. Серийный выпуск запланирован на 2026 год с началом поставок в январе 2027-го.

В этой сфере, Турция опережает конкурентов - китайский "монстр Бохайского моря" пока остаётся на стадии разработки, а американский проект Liberty Lifter и вовсе был закрыт. Возрождение технологий экранопланов открывает новую эру малозаметной морской авиации.