Названы имена погибших и пострадавших в результате тяжёлого ДТП в Шамкире

Названы имена погибших в результате тяжёлого ДТП в Шамкире.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, среди погибших 4 мужчин и 3 женщины:

- Шадет Байрамов, 1992 года рождения

- Бести Набиева, 1975 года рождения

- Айдын Панахов, 1977 года рождения

- Гызханым Томаева, 1962 года рождения

- Кенан Мамедов, 2008 года рождения

- Фахрия Новрузова, 1978 года рождения

- Ариф Багиров, 1966 года рождения

Среди пострадавших жители Агстафы и Баку, а также одна гражданка Грузии:

- М. Гарибов, 1995 года рождения, житель Агстафинского района

- Н. Гарибова, 2004 года рождения, жительница Агстафинского района

- К. Мамедов, 1969 года рождения, житель Агстафинского района

- Ш. Панахова, 1975 года рождения, жительница Баку

- Б. Гёзалова, 1970 года рождения, гражданка Грузии

Состояние К. Мамедова оценивается как тяжёлое, поэтому он доставлен в больницу в Гяндже.

Отметим, что серьезная авария с трагическими последствиями произошла 7 августа на территории Шамкирского района, через который проходит автомагистраль Баку-Газах. В результате столкновения транспортных средств на месте погибли семь человек, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.