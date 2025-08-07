Названы имена погибших и пострадавших в результате тяжёлого ДТП в Шамкире
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, среди погибших 4 мужчин и 3 женщины:
- Шадет Байрамов, 1992 года рождения
- Бести Набиева, 1975 года рождения
- Айдын Панахов, 1977 года рождения
- Гызханым Томаева, 1962 года рождения
- Кенан Мамедов, 2008 года рождения
- Фахрия Новрузова, 1978 года рождения
- Ариф Багиров, 1966 года рождения
Среди пострадавших жители Агстафы и Баку, а также одна гражданка Грузии:
- М. Гарибов, 1995 года рождения, житель Агстафинского района
- Н. Гарибова, 2004 года рождения, жительница Агстафинского района
- К. Мамедов, 1969 года рождения, житель Агстафинского района
- Ш. Панахова, 1975 года рождения, жительница Баку
- Б. Гёзалова, 1970 года рождения, гражданка Грузии
Состояние К. Мамедова оценивается как тяжёлое, поэтому он доставлен в больницу в Гяндже.
Отметим, что серьезная авария с трагическими последствиями произошла 7 августа на территории Шамкирского района, через который проходит автомагистраль Баку-Газах. В результате столкновения транспортных средств на месте погибли семь человек, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
