Наводнение в Индии вынудило жителей искать убежище на крышах домов

Около 100 человек числятся пропавшими без вести из-за наводнений на севере Индии. В одном из штатов сель стер с лица земли деревню, есть жертвы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, четыре человека погибли и около 100 пропали без вести. Жертв могло быть больше, оперативные службы сработали четко.

Дожди лили в штате Уттаракханд нескольких дней, река Кхирганга вышла из берегов, вода хлынула вниз по склону.

"Из деревни Дхарали на данный момент эвакуированы 70 человек, принимаются меры для эвакуации остальных. Людей перевозят в безопасные убежища. На месте работают военные, сотрудники индо-тибетской пограничной полиции и государственных сил реагирования на стихийные бедствия", - сказал Пушкар Сингх Дхами глава штата Уттаракханд.

Пропавшими числятся 11 военнослужащих, спасатели все еще надеются найти их живыми. Задача непростая - в пострадавших районах нет связи, повреждены и затоплены дороги, разрушены дома. Повсюду тонны грязи и камней, которые принесли сели. Эвакуированным и пострадавшим местным жителям оказывают необходимую помощь, передают продукты питания. Тем временем, улицы других населенных пунктов севера страны превратились в реки. Люди добираются до дома вплавь.

"Все превратилось в болото, женщины не могут готовить, а дети не ходят в школу. До работы невозможно добраться. Те, у кого есть свои магазины, также не могут попасть в них. Все, что они могут делать, это сидеть дома, на крышах и террасах, и ждать, когда отступит вода", - отметил местный житель.

Дожди на севере Индии продолжаются, уровень воды в реках становится все выше.