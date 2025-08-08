Samsung прекратила поддержку четырех популярных смартфонов

Samsung объявила о прекращении выпуска обновлений для четырех популярных моделей смартфонов Galaxy. Это, как пишет GizmoChina, знаменует окончание программной поддержки для этих устройств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, теперь пользователи данных моделей не будут получать критически важные обновления безопасности и исправления ошибок, что делает их более уязвимыми к киберугрозам и потенциальным неполадкам в работе.

Среди устройств, для которых прекращена поддержка, значатся Galaxy A22, Galaxy F22, Galaxy M32 и Galaxy M42 5G.

Все четыре указанные модели были выпущены в 2021 году. Изначально для них обещались до двух крупных обновлений операционной системы Android и четыре года поддержки патчами безопасности. Финальным крупным обновлением для них стал Android 13, выпущенный два года назад, а теперь прекращается и поддержка обновлений безопасности.

Хотя смартфоны Galaxy A22, F22, M32 и M42 5G продолжат функционировать в обычном режиме, отсутствие будущих патчей означает, что они не будут защищены от вновь обнаруженных уязвимостей. Владельцам, хранящим на устройствах конфиденциальные данные, настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность перехода на более новую модель, которая предлагает расширенную программную поддержку.