Национальное наследие Азербайджана представлено в Туркменистане

6 августа в рамках III Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, проходящей в Национальной туристической зоне "Аваза", организован Национальный день Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Министерстве культуры.

Отмечалось, что основная цель мероприятия - представить международной общественности богатое культурное и духовное наследие Азербайджана.

Выставка "Жемчужины национального наследия Азербайджана" вызвала большой интерес у посетителей. Здесь были представлены традиции азербайджанского ковроделия и образцы различных школ ковроткачества, национальные костюмы, келагаи, шебеке и вышивки.

Осмотрев произведения искусства, посетители также приняли участие в мастер-классах по ковроткачеству, созданию шебеке, нанесению орнаментов на келагаи и изготовлению ювелирных изделий. На выставочной площадке также демонстрировались живые музыкальные номера и национальные танцы.

В кулинарной зоне мероприятия были представлены наши национальные блюда и сладости. Участники наблюдали за процессом приготовления ряда блюд и попробовали их на вкус.

Вечером в рамках Национального дня состоялась великолепная концертная программа с участием мастеров азербайджанского искусства.

Народные артисты Алим Гасымов, Гюльянаг Мамедова, заслуженные артисты Фаргана Гасымова, Рамиль Гасымов, Наргиз Керимова, Сахиб Пашазаде, а также ашуг Самира и ашуг Али, ритм-группа "Натиг" и Азербайджанский государственный ансамбль танца покорили публику своими интересными выступлениями.

Концертная программа вызвала большой интерес и была встречена аплодисментами.

Выставка "Жемчужины национального наследия Азербайджана" продлится в Авазе до 8 августа.