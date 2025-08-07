https://news.day.az/society/1772583.html На Абшеронской кольцевой линии отменены некоторые рейсы - СПИСОК В связи с ремонтными работами на участке Баку-Кешля 7 августа 2025 года отменяются некоторые вечерние рейсы по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги. Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", будут отменены следующие рейсы: в 17:47 - Баку-Хырдалан, в 17:50 - Сумгайыт-Баку (через Хырдалан)...
На Абшеронской кольцевой линии отменены некоторые рейсы - СПИСОК
В связи с ремонтными работами на участке Баку-Кешля 7 августа 2025 года отменяются некоторые вечерние рейсы по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги.
Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", будут отменены следующие рейсы:
в 17:47 - Баку-Хырдалан,
в 17:50 - Сумгайыт-Баку (через Хырдалан),
в 18:10 - Баку-Сумгайыт (экспресс),
в 18:20 - Хырдалан-Баку,
в 19:02 - Сумгайыт-Баку (экспресс),
в 19:27 - Сумгайыт-Баку (через Хырдалан).
"В связи с ремонтными работами на отдельных рейсах возможны кратковременные задержки. Просим пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.
