На Абшеронской кольцевой линии отменены некоторые рейсы

В связи с ремонтными работами на участке Баку-Кешля 7 августа 2025 года отменяются некоторые вечерние рейсы по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", будут отменены следующие рейсы:

в 17:47 - Баку-Хырдалан,

в 17:50 - Сумгайыт-Баку (через Хырдалан),

в 18:10 - Баку-Сумгайыт (экспресс),

в 18:20 - Хырдалан-Баку,

в 19:02 - Сумгайыт-Баку (экспресс),

в 19:27 - Сумгайыт-Баку (через Хырдалан).

"В связи с ремонтными работами на отдельных рейсах возможны кратковременные задержки. Просим пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.