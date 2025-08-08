Назван способ сэкономить на платных обновлениях Windows 10

Платные обновления для устаревшей Windows 10 можно будет получить сразу на 10 персональных компьютеров (ПК).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Windows Central.

Окончание поддержки Windows 10 запланировали на октябрь. Журналисты медиа напомнили, что ранее в этом году Microsoft объявила, что стоимость платных обновлений (ESU) для операционной системы (ОС) составит 30 долларов (2,4 тысячи рублей) в год. Однако только сейчас в компании сообщили, что одна лицензия ESU будет распространяться на 10 устройств.

Авторы издания назвали это правило от Microsoft способом сэкономить на платных апдейтах. Они объяснили, что можно купить одну лицензию и, например, разделить ее с членами семьи или друзьями. Однако в этом случае они получат доступ к вашему аккаунту Microsoft. "У большинства пользователей нет 10 устройств, которые нужно защищать обновлениями безопасности, но приятно иметь такую возможность", - заключили специалисты.

При этом в корпорации уточнили, что получатели дополнительных обновлений должны будут завести аккаунт Microsoft. Это обязательное условие даже для тех, кто получит доступ к апдейтам бесплатно - за настройку функции резервного копирования и баллы Microsoft Rewards. В Microsoft раскрыли бесплатные способы остаться с обновлениями Windows 10 в июне.