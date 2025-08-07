Пожар начался в лесном массиве в поселке Суговушан

В лесном массиве, расположенном в поселке Суговушан Агдеринского района, произошёл пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, огонь стремительно распространился и охватил обширную территорию. Во время пожара на месте дважды произошли взрывы мин.

К тушению привлечены техника и личный состав пожарных бригад Министерства по чрезвычайным ситуациям из Агдере, Нафталана и Тертерского района.

Большое количество мин в районе существенно затрудняет вмешательство пожарных бригад Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Мероприятия по тушению пожара продолжаются.