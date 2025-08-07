https://news.day.az/incident/1772665.html Пожар начался в лесном массиве в поселке Суговушан - ФОТО В лесном массиве, расположенном в поселке Суговушан Агдеринского района, произошёл пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, огонь стремительно распространился и охватил обширную территорию. Во время пожара на месте дважды произошли взрывы мин.
Пожар начался в лесном массиве в поселке Суговушан - ФОТО
В лесном массиве, расположенном в поселке Суговушан Агдеринского района, произошёл пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, огонь стремительно распространился и охватил обширную территорию. Во время пожара на месте дважды произошли взрывы мин.
К тушению привлечены техника и личный состав пожарных бригад Министерства по чрезвычайным ситуациям из Агдере, Нафталана и Тертерского района.
Большое количество мин в районе существенно затрудняет вмешательство пожарных бригад Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Мероприятия по тушению пожара продолжаются.
