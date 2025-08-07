Ряд завтрашних рейсов по Абшеронскому кольцевому маршруту будет отменен

В связи с ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре на участке Баку-Кешля, 8 августа 2025 года будут отменены некоторые рейсы по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги, запланированные на утренние и вечерние часы.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", будут отменены следующие рейсы:

в 07:20 - Баку-Хырдалан-Сумгайыт,

в 08:30 - Баку-Хырдалан,

в 08:00 - Хырдалан-Баку,

в 06:25 - Баку-Пиршаги-Сумгайыт (экспресс),

в 07:28 - Сумгайыт-Хырдалан-Баку,

а также вечерние рейсы:

в 17:47 - Баку-Хырдалан,

в 18:10 - Баку-Хырдалан-Сумгайыт (экспресс),

в 17:50 - Сумгайыт-Хырдалан-Баку,

в 18:20 - Хырдалан-Баку,

в 19:27 - Сумгайыт-Хырдалан-Баку,

в 19:02 - Сумгайыт-Пиршаги-Баку (экспресс).

"В связи с ремонтными работами на некоторых рейсах возможны кратковременные задержки. Просим пассажиров отнестись с пониманием к временным неудобствам", - говорится в сообщении.