Ряд завтрашних рейсов по Абшеронскому кольцевому маршруту будет отменен - СПИСОК
В связи с ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре на участке Баку-Кешля, 8 августа 2025 года будут отменены некоторые рейсы по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги, запланированные на утренние и вечерние часы.
Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", будут отменены следующие рейсы:
в 07:20 - Баку-Хырдалан-Сумгайыт,
в 08:30 - Баку-Хырдалан,
в 08:00 - Хырдалан-Баку,
в 06:25 - Баку-Пиршаги-Сумгайыт (экспресс),
в 07:28 - Сумгайыт-Хырдалан-Баку,
а также вечерние рейсы:
в 17:47 - Баку-Хырдалан,
в 18:10 - Баку-Хырдалан-Сумгайыт (экспресс),
в 17:50 - Сумгайыт-Хырдалан-Баку,
в 18:20 - Хырдалан-Баку,
в 19:27 - Сумгайыт-Хырдалан-Баку,
в 19:02 - Сумгайыт-Пиршаги-Баку (экспресс).
"В связи с ремонтными работами на некоторых рейсах возможны кратковременные задержки. Просим пассажиров отнестись с пониманием к временным неудобствам", - говорится в сообщении.
