В бакинском метро родился ребенок

Сегодня около 07:40 на станции "20 Января" в бакинском метро женщина родила ребёнка. Сотрудники станции оказали ей первую помощь.

Как передает Day.Az, прибывшая бригада скорой помощи провела необходимое медицинское вмешательство. Женщина благополучно родила ребёнка.

По предварительной информации, состояние матери и новорождённого оценивается как удовлетворительное. В 08:06 их доставили в больницу.