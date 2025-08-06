В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о бредовых заявлениях Семена Багдасарова.

Day.Az представляет публикацию:

Говорящая "шестерка" Владимира Соловьева, российский пропагандист Семён Багдасаров себе не изменяет: несет чушь с любого экрана.

На этот раз у дедули болит голова от грядущих переговоров Президента Ильхама Алиева, Дональда Трампа и Никола Пашиняна.

Если послушать этого сумасшедшего, то Азербайджан, Турция, Пакистан - да вообще весь мир, оказывается, действует по сценарию, написанному где-то в подвалах Госдепа.

Армения у него конечно же, "проигрывает", а "Зангезурский коридор" контролируют американцы, потому что так решил Багдасаров. И всё это потому, что Трамп якобы мечтает о Нобелевской премии.

Смешно? Да. Но опасно - тоже.

Багдасаров не аналитик. Он - настоящая говорящая шестерка Соловьёва, встроенная в штатную сетку кремлевской пропаганды. Его задача - разжигать, вбрасывать и вонять.

Для таких, как он, мир без конфликтов - личная трагедия, ведь без войны они никому не нужны.

Хотя Багдасарову и во время войны место на мусорке.