Кто бы говорил о «шестерках», Багдасаров?
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о бредовых заявлениях Семена Багдасарова.
Day.Az представляет публикацию:
Говорящая "шестерка" Владимира Соловьева, российский пропагандист Семён Багдасаров себе не изменяет: несет чушь с любого экрана.
На этот раз у дедули болит голова от грядущих переговоров Президента Ильхама Алиева, Дональда Трампа и Никола Пашиняна.
Если послушать этого сумасшедшего, то Азербайджан, Турция, Пакистан - да вообще весь мир, оказывается, действует по сценарию, написанному где-то в подвалах Госдепа.
Армения у него конечно же, "проигрывает", а "Зангезурский коридор" контролируют американцы, потому что так решил Багдасаров. И всё это потому, что Трамп якобы мечтает о Нобелевской премии.
Смешно? Да. Но опасно - тоже.
Багдасаров не аналитик. Он - настоящая говорящая шестерка Соловьёва, встроенная в штатную сетку кремлевской пропаганды. Его задача - разжигать, вбрасывать и вонять.
Для таких, как он, мир без конфликтов - личная трагедия, ведь без войны они никому не нужны.
Хотя Багдасарову и во время войны место на мусорке.
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