На Солнце произошла новая вспышка класса М

На Солнце произошла сильная вспышка предпоследнего класса мощности - M2.8.

Как передает Day.Az, об этом сообщили на сайте Института прикладной геофизики им. Е.К. Федорова.

"В 07:53 по Баку в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04W43) зарегистрирована вспышка M2.8", - указано в сообщении.

По данным организации, продолжительность вспышки составила 32 минуты.

Накануне ученые уже сообщали о солнечной вспышке класса M2.2. Тогда ее продолжительность составила 25 минут.