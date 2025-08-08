https://news.day.az/society/1772731.html На Солнце произошла новая вспышка класса М На Солнце произошла сильная вспышка предпоследнего класса мощности - M2.8. Как передает Day.Az, об этом сообщили на сайте Института прикладной геофизики им. Е.К. Федорова. "В 07:53 по Баку в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04W43) зарегистрирована вспышка M2.8", - указано в сообщении.
На Солнце произошла сильная вспышка предпоследнего класса мощности - M2.8.
Как передает Day.Az, об этом сообщили на сайте Института прикладной геофизики им. Е.К. Федорова.
"В 07:53 по Баку в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04W43) зарегистрирована вспышка M2.8", - указано в сообщении.
По данным организации, продолжительность вспышки составила 32 минуты.
Накануне ученые уже сообщали о солнечной вспышке класса M2.2. Тогда ее продолжительность составила 25 минут.
