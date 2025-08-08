В Иране опрокинулся поезд

Поезд, следовавший по маршруту Тегеран - Керман, сошёл с рельсов и опрокинулся.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в результате пострадали 30 человек, погибших нет.

В поезде было 450 пассажиров.

Причины происшествия расследуются.