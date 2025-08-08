https://news.day.az/world/1772776.html В Иране опрокинулся поезд - много пострадавших Поезд, следовавший по маршруту Тегеран - Керман, сошёл с рельсов и опрокинулся. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в результате пострадали 30 человек, погибших нет. В поезде было 450 пассажиров. Причины происшествия расследуются.
