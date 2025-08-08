https://news.day.az/world/1772752.html Полицейская погоня в Финляндии - ВИДЕО Полицейская погоня на Porsche 911 произошла в Финляндии - водитель спортивного автомобиля пытался скрыться от правоохранителей на высокой скорости. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По данным полиции, преследование длилось несколько десятков километров и завершилось задержанием нарушителя без пострадавших.
Полицейская погоня в Финляндии - ВИДЕО
Полицейская погоня на Porsche 911 произошла в Финляндии - водитель спортивного автомобиля пытался скрыться от правоохранителей на высокой скорости.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По данным полиции, преследование длилось несколько десятков километров и завершилось задержанием нарушителя без пострадавших.
