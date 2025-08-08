Азербайджан и США обсудили расширение торговых связей - ФОТО
Состоялась встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и президента SOCAR Ровшана Наджафа с делегацией во главе со старшим советником президента и председателем Экспортно-импортного банка (EXIM Bank) США Дэном Негреа.
Как передает Day.Az, в связи с этим М.Джаббаров поделился публикацией в своем аккаунте в социальной сети.
Он отметил, что встреча состоялась в рамках рабочего визита Президента Ильхама Алиева в США.
"Мы подчеркнули достижения в области устойчивого развития и диверсификации экономики Азербайджана.
Мы отметили новые перспективы развития отраслей, создающих высокую добавленную стоимость в экономике страны, и укрепления связей с зарубежными партнерами.
Мы обменялись мнениями о возможностях применения инструментов, поддерживающих расширение торговых связей между Азербайджаном и США, и о дальнейших шагах по углублению сотрудничества", - отмечается в публикации.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре