Азербайджанские промзоны набирают обороты в автопроизводстве

С 2018 года по первую половину 2025 года, включая этот период, на промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства Развития Экономических Зон, подчинённого Министерству экономики Азербайджана, было произведено автомобилей на сумму 518 миллионов манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство.

Согласно информации, только за первые 6 месяцев текущего года на территории Гаджигабульского Промышленного Парка было произведено 1928 автомобилей на сумму 59 миллионов манатов, а в Нефтчалинском Промышленном Районе - 1165 автомобилей на сумму 16,6 миллиона манатов. Объём производства автомобилей увеличился примерно на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"За указанный период на промышленных зонах производились автомобили марок Chevrolet, Isuzu, VGV, UAZ, Lada, Khazar, JAC, Bestune и других", - отмечается в сообщении.