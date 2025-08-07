https://news.day.az/society/1772609.html В Азербайджане ожидается снижение температуры воздуха После длительной жары с завтрашнего вечера ожидается периодическое усиление северо-западного ветра, которое продолжится до 12 августа. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В Азербайджане ожидается снижение температуры воздуха
После длительной жары с завтрашнего вечера ожидается периодическое усиление северо-западного ветра, которое продолжится до 12 августа.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В конце этой и в первые дни следующей недели температура воздуха опустится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре