В Бодруме акулы подплыли вплотную к берегу с туристами - ВИДЕО

Акулы подплыли вплотную к пляжу с отдыхающими в турецком Бодруме. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Спасателям пришлось срочно выводить людей из воды, но когда хищники уплыли, туристы снова вернулись в воду. Ранее этим летом акул заметили в турецкой Аланье.