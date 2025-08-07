https://news.day.az/world/1772593.html В Бодруме акулы подплыли вплотную к берегу с туристами - ВИДЕО Акулы подплыли вплотную к пляжу с отдыхающими в турецком Бодруме. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Спасателям пришлось срочно выводить людей из воды, но когда хищники уплыли, туристы снова вернулись в воду. Ранее этим летом акул заметили в турецкой Аланье.
