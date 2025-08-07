Турция и Сенегал подписали ряд соглашений

В присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Сенегала Усмана Сонко между двумя странами подписано четыре соглашения.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", после встреч наедине и переговоров между делегациями в резиденции президента в Анкаре состоялась церемония подписания соглашений.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и министр вооруженных сил Сенегала генерал Бираме Диоп подписали "Соглашение о военном финансовом сотрудничестве между правительством Турецкой Республики и правительством Сенегальской Республики" и "Протокол № 1 о внесении изменений в Протокол о применении денежной помощи от 28 января 2020 года между правительством Турецкой Республики и правительством Сенегальской Республики".

"Соглашение о совместном производстве и сотрудничестве в области кино, аудиовизуальных и мультимедийных средств между правительством Турецкой Республики и правительством Сенегальской Республики" подписано министром торговли Турции Омером Болатом и министром по вопросам африканской интеграции и иностранных дел Сенегала Яссином Фаллом.

"Протокол о применении Меморандума о взаимопонимании между Советом по высшему образованию Турецкой Республики и Министерством высшего образования, научных исследований и инноваций Сенегальской Республики в области высшего образования на 2025-2028 годы" подписали председатель Совета по высшему образованию Турции Эрол Озвар и министр по вопросам африканской интеграции и иностранных дел Сенегала Яссин Фалл.