Уголовное дело возбуждено после смертельной аварии в Шамкире

В связи с тяжелой аварией на территории Шамкирского района возбуждено уголовное дело.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Отмечается, что в настоящее время ведутся следственные действия: "Причины ДТП будут установлены в результате соответствующих экспертиз и расследования. О подробностях происшествия общественность будет проинформирована дополнительно".

Отметим, что серьезная авария с трагическими последствиями произошла 7 августа на территории Шамкирского района, через который проходит автомагистраль Баку-Газах. В результате столкновения транспортных средств на месте погибли семь человек, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.