На Камчатке произошли десятки афтершоков за сутки

На полуострове Камчатка в четверг, 7 августа, после недавнего мощного землетрясения зафиксировали десятки афтершоков.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

"За сутки произошел 41 афтершок. В населенных пунктах ощущались четыре из них", - сказано в публикации.

В пресс-службе отметили, что после подземных толчков на Камчатке продолжают работать два пункта временного размещения - в Петропавловске-Камчатском и в Вилючинске. В них находились более 30 человек. С нуждающимся в психологической помощи работают специалисты.