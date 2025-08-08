https://news.day.az/world/1772747.html На Камчатке произошли десятки афтершоков за сутки На полуострове Камчатка в четверг, 7 августа, после недавнего мощного землетрясения зафиксировали десятки афтершоков. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона. "За сутки произошел 41 афтершок. В населенных пунктах ощущались четыре из них", - сказано в публикации.
В пресс-службе отметили, что после подземных толчков на Камчатке продолжают работать два пункта временного размещения - в Петропавловске-Камчатском и в Вилючинске. В них находились более 30 человек. С нуждающимся в психологической помощи работают специалисты.
