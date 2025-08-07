https://news.day.az/society/1772562.html Азербайджанские военнослужащие представят страну на зарубежном параде Группа военнослужащих Азербайджанской армии отправилась в столицу Исламской Республики Пакистан - Исламабад для участия в военном параде, который впервые будет проведен в честь "Дня независимости" и "Торжества справедливости". Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Минобороны Азербайджана.
Азербайджанские военнослужащие представят страну на зарубежном параде
Группа военнослужащих Азербайджанской армии отправилась в столицу Исламской Республики Пакистан - Исламабад для участия в военном параде, который впервые будет проведен в честь "Дня независимости" и "Торжества справедливости".
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Минобороны Азербайджана.
"Отметим, что на параде нашу страну представят группа коммандос Азербайджанской армии и Военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева", - говорится в информации ведомства.
