Азербайджанские военнослужащие представят страну на зарубежном параде

Группа военнослужащих Азербайджанской армии отправилась в столицу Исламской Республики Пакистан - Исламабад для участия в военном параде, который впервые будет проведен в честь "Дня независимости" и "Торжества справедливости".

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Минобороны Азербайджана.

"Отметим, что на параде нашу страну представят группа коммандос Азербайджанской армии и Военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева", - говорится в информации ведомства.