Илон Маск поделился публикацией об Азербайджане

Социальная сеть X стала самым популярным новостным приложением в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом написал владелец платформы Илон Маск в своем аккаунте в X.

"X - теперь новостное приложение №1 в Азербайджане. X берет верх, охватывая все новые страны", - написал Маск.