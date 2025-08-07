https://news.day.az/society/1772558.html

Илон Маск поделился публикацией об Азербайджане - ВИДЕО

Социальная сеть X стала самым популярным новостным приложением в Азербайджане. Как передает Day.Az, об этом написал владелец платформы Илон Маск в своем аккаунте в X. "X - теперь новостное приложение №1 в Азербайджане. X берет верх, охватывая все новые страны", - написал Маск.