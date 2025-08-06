https://news.day.az/world/1772479.html Во Франции бушуют сильнейшие лесные пожары - ВИДЕО Сильнейшие лесные пожары уже несколько дней бушуют на юге Франции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В эпицентре огня регион Од, где пожарам противостоит уже более тысячи пожарных, среди которых не менее семи человек госпитализированы с ожогами.
Во Франции бушуют сильнейшие лесные пожары - ВИДЕО
Сильнейшие лесные пожары уже несколько дней бушуют на юге Франции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В эпицентре огня регион Од, где пожарам противостоит уже более тысячи пожарных, среди которых не менее семи человек госпитализированы с ожогами. Из-за ветра скоростью 70 км/ч огонь последние двое суток быстро распространяется, а пожары не удаётся локализовать.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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