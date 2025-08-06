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Во Франции бушуют сильнейшие лесные пожары - ВИДЕО

Сильнейшие лесные пожары уже несколько дней бушуют на юге Франции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В эпицентре огня регион Од, где пожарам противостоит уже более тысячи пожарных, среди которых не менее семи человек госпитализированы с ожогами.