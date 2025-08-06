Во Франции бушуют сильнейшие лесные пожары

Сильнейшие лесные пожары уже несколько дней бушуют на юге Франции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В эпицентре огня регион Од, где пожарам противостоит уже более тысячи пожарных, среди которых не менее семи человек госпитализированы с ожогами. Из-за ветра скоростью 70 км/ч огонь последние двое суток быстро распространяется, а пожары не удаётся локализовать.

Представляем вашему вниманию данное видео: