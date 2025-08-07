Автор: Акпер Гасанов

Начну с напоминания о том, что в Краснодарском крае России имели место большие проблемы. Там паводок снес мост, было затоплено множество частных домов. Причина- резко поднялся уровень воды в реках. Жителям тамошнего региона России рекомендовали следить за экстренными сообщениям. В том числе, надо полагать, и за телевизионными.

Казалось бы, кто громче всех должен требовать внимания к данной проблеме? Правильно - это уроженка Краснодарского края, а ныне осевшая в Москве информационная эскортница Маргарита Симоньян. В конце концов, ее мама на рынке цветы раньше продавала, а папа холодильники починял. И что вы думаете? Положила Марго на место своего рождения, детства и юности хрен. В смысле, растение такое.

Маргоша, которая готова в прямом эфире рассказывать о чем угодно, вплоть до повествования о том, как ей в лицо плюнули, когда она стояла в автомобильной "пробке", и в обильно растущий ус не дует, когда дело касается родного ей региона. При этом она пытается сунуть нос в процесс, к которому ни она сама, ни Россия, гражданкой которой она является, не имеют никакого отношения.

Речь идет о том, что Президент США Дональд Трамп встретится в Вашингтоне с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а затем с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После чего, возможно, но официально не подтверждено, подписание некоего документа. Что он из себя будет представлять и является ли это полновесным мирным договором между Азербайджаном и Арменией - не знает никто.

Есть только слухи, которые пытаются облачить в новости. Марго Симоньян давно уже специализируется на отсасывании "сенсаций" из пальцев, да и не только из него. Вот и сейчас она расплевалась в прямом эфире одного из российских пропагандистских шоу, что называется - от души. "Если Пашинян согласится на американские планы и вообще "уйдет под Америку", то это означает, что ему наплевать на Армению и армянский народ", - изрекла Маргоша, скрестив руки на груди, как-бы намекая тем самым на то, что сама себе она не особо верит.

Под кого и по какому тарифу "ушал" сама эта дама - всем хорошо известно. Суммы там за услуги соответствующего характера были выплачены такие, что лучшие экскортницы Москвы могли бы Симоньян позавидовать. Ну а в целом, весьма забавно наблюдать за тем, как армянка Симоньян и армянин Роман Бабаян изображают из себя самых ярых борцов за интересы России.

Бабаян, кстати, вообще в Баку родился. И в интервью мне для нашего сайта, несколько лет назад, с надрывом в голосе вспоминал, как хорошо ему жилось в Азербайджане, как мечтает он снова вернуться в Баку. Свое лживое нутро Ромчик показал еще в ходе 44-дневной войны, когда принялся делать ртом тоже самое, что и Марго, но за меньшие деньги. Врал он о причинах и последствиях армяно-азербайджанского конфликта и о ходе той войны.

Сейчас же он и Марго отрабатывают новую прихоть тех, кто их содержит. В итоге, Симоньян договорилась до того, что заявила - не считаю я Никола Пашиняна. В принципе, она, если ей прикажут кураторы, может объявить себя баобабом. Ведь, кто Марго танцуе, того она информационно и ублажает. Но тут дело такое - не впускают Маргошу в Армению от слова совсем.

А спикер армянского парламента Ален Симонян недавно и вовсе печать на челе Марго поставил такую, что вспомнилась миледи Винтер с ее клеймом лилии на плече. Он назвал доь краснодарской продавщицы цветов на базаре " еще одним мерзким существом из цирка уродцев, которое... не перестает соваться в суверенные дела нашей страны".

Он подчеркнув, что несмотря на армянскую фамилию, Симоньян не имеет ничего общего с Арменией. Так что, чья бы корова мычала, Маргоша! И еще. Согласно соцопросу Международного республиканского института, 47% армянского населения выступают за подписание мирного договора с Азербайджаном. Это больше, чем число противников подписания этого документа.

Так что, пора кураторам Марго гнать ее в шею. Провалила она задание по созданию в информационном пространстве картины, согласно которой мир между Азербайджаном и Арменией ... "вреден" для наших стран. В любом случае, все будет так, как решат Баку и Ереван. В Вашингтоне либо где-либо еще. А Симоньян останется только наблюдать за происходящим , периодически сосредотачиваясь на том, за что ей пока платят - на отсасывании "сенсаций" разного размера.