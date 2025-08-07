Xiaomi представила дешевый и мощный фен

Компания Xiaomi представила высокоскоростной фен Mijia, ориентированный на массовый рынок.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал ITHome.

Ключевая особенность устройства - мотор с частотой вращения 110 тыс. оборотов в минуту, который обеспечивает скорость воздушного потока до 62 м/с. По заявлению производителя, этого достаточно, чтобы высушить короткие волосы за одну минуту, а волосы средней длины - примерно за пять минут.

Фен оснащен интеллектуальными датчиками, отслеживающими и корректирующими температуру для предотвращения перегрева и термических повреждений волос. Устройство поддерживает четыре режима температурного воздействия: холодный, теплый, горячий и переменный с чередованием горячего и холодного воздуха.

Весит фен Xiaomi Mijia 347 г. Устройство поступит в продажу по цене 219 юаней и будет доступно в четырех цветовых вариантах. Продукт ориентирован на внутренний китайский рынок - информации о продаже за пределами КНР нет.