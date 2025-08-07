https://news.day.az/world/1772522.html В Южной Корее задержали перебежчика из КНДР В Южной Корее задержали перебежчика из КНДР в нейтральных водах реки Ханган. Об этом сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на агентство Yonhap. Утверждается, что инцидент произошел 31 июля.
В Южной Корее задержали перебежчика из КНДР
В Южной Корее задержали перебежчика из КНДР в нейтральных водах реки Ханган.
Об этом сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на агентство Yonhap.
Утверждается, что инцидент произошел 31 июля. Южнокорейские солдаты задержали беженца из Северной Кореи к западу от межкорейской границы.
По данным агентства, северокорейский мужчина выразил желание перебраться в Южную Корею. Отмечается, что это уже второй подобный инцидент за месяц - 3 июля другой гражданин КНДР перешел через границу с той же целью.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре