В Южной Корее задержали перебежчика из КНДР в нейтральных водах реки Ханган.

Об этом сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на агентство Yonhap.

Утверждается, что инцидент произошел 31 июля. Южнокорейские солдаты задержали беженца из Северной Кореи к западу от межкорейской границы.

По данным агентства, северокорейский мужчина выразил желание перебраться в Южную Корею. Отмечается, что это уже второй подобный инцидент за месяц - 3 июля другой гражданин КНДР перешел через границу с той же целью.