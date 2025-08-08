https://news.day.az/world/1772709.html Глава Нацразведки США допустила существование инопланетян - ВИДЕО Глава Нацразведки США Габбард - не исключает существование инопланетян. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Сегодня я не готова ничего обсуждать. Так что - следите за обновлениями? Мы продолжаем искать правду и делиться ею с американским народом. У меня есть свои личные взгляды и мнения.
Глава Нацразведки США допустила существование инопланетян - ВИДЕО
Глава Нацразведки США Габбард - не исключает существование инопланетян.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Сегодня я не готова ничего обсуждать. Так что - следите за обновлениями? Мы продолжаем искать правду и делиться ею с американским народом. У меня есть свои личные взгляды и мнения. Конечно, я не разглашаю никакой секретной информации за пределами моего офиса и тем, у кого есть допуск", - сказала она.
