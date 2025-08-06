https://news.day.az/world/1772425.html В США назвали Папу Римского наиболее положительным общественным деятелем Граждане Соединенных Штатов наиболее положительно относятся к фигуре Папы Римского Льва XIV среди других общественно-политических деятелей страны и мира. Как передает Day.Az, такие данные следуют из опроса компании Gallup. Известно, что опрос шел с 7 по 21 июля, участие приняли более тысячи жителей США.
В США назвали Папу Римского наиболее положительным общественным деятелем
Граждане Соединенных Штатов наиболее положительно относятся к фигуре Папы Римского Льва XIV среди других общественно-политических деятелей страны и мира.
Как передает Day.Az, такие данные следуют из опроса компании Gallup.
Известно, что опрос шел с 7 по 21 июля, участие приняли более тысячи жителей США.
Статистическая погрешность составила примерно четыре процентных пункта.
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