https://news.day.az/world/1772425.html

В США назвали Папу Римского наиболее положительным общественным деятелем

Граждане Соединенных Штатов наиболее положительно относятся к фигуре Папы Римского Льва XIV среди других общественно-политических деятелей страны и мира. Как передает Day.Az, такие данные следуют из опроса компании Gallup. Известно, что опрос шел с 7 по 21 июля, участие приняли более тысячи жителей США.