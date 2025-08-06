В США назвали Папу Римского наиболее положительным общественным деятелем

Граждане Соединенных Штатов наиболее положительно относятся к фигуре Папы Римского Льва XIV среди других общественно-политических деятелей страны и мира.

Как передает Day.Az, такие данные следуют из опроса компании Gallup.

Известно, что опрос шел с 7 по 21 июля, участие приняли более тысячи жителей США.

Статистическая погрешность составила примерно четыре процентных пункта. 