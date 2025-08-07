https://news.day.az/society/1772498.html Завтра ожидается сильная геомагнитная буря На Солнце в последние дни произошли мощные вспышки, и уже в пятницу они начнут оказывать влияние на Землю. Это может привести к продолжительной геомагнитной буре. Как сообщает Day.Az, об этом было заявлено в Telegram-канале Института космических исследований Российской академии наук.
Завтра ожидается сильная геомагнитная буря
На Солнце в последние дни произошли мощные вспышки, и уже в пятницу они начнут оказывать влияние на Землю. Это может привести к продолжительной геомагнитной буре.
Как сообщает Day.Az, об этом было заявлено в Telegram-канале Института космических исследований Российской академии наук.
Отмечается, что скорость солнечного ветра вблизи земной орбиты в настоящее время составляет примерно 400 км/с, а к пятнице-субботе может вырасти до 600-700 км/с.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре