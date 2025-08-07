https://news.day.az/world/1772501.html Умер исполняющий обязанности президента азиатской страны Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све умер в возрасте 74 лет. Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press (AP). Уточняется, что он скончался в военном госпитале столицы Нейпьидо после продолжительной болезни. Как отмечает AP, из-за состояния здоровья Мьин Све более года назад перестал активно исполнять обязанности.
Уточняется, что он скончался в военном госпитале столицы Нейпьидо после продолжительной болезни. Как отмечает AP, из-за состояния здоровья Мьин Све более года назад перестал активно исполнять обязанности. По данным государственных СМИ, он находился в критическом состоянии и с 24 июля проходил интенсивную терапию.
Мьин Све был назначен исполняющим обязанности президента азиатской страны 1 февраля 2021 года вместо Вин Мьина, которого сместили с должности пришедшие к власти военные.
