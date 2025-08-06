В Азербайджане утверждены тарифы на внутригосударственные телекоммуникационные каналы
В Азербайджане урегулированы тарифы на подключение и использование внутригосударственных телекоммуникационных каналов, предоставляемых операторами фиксированной телефонной связи, работающими в общественной телекоммуникационной сети общего пользования.
Соответствующее решение подписал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, сообщает Day.Az.
Согласно документу, тариф на подключение к внутригосударственным телекоммуникационным каналам утвержден в размере 50,0 манатов, включая НДС, независимо от пропускной способности телекоммуникационных каналов.
Кроме того, размер ежемесячной платы за использование каналов утвержден в следующем порядке:
|
Пропускная способность телекоммуникационного канала
|
Тариф (в манатах) (включая НДС)
|
I
|
II
|
III
|
1.
|
32 кбит/с
|
4,00
|
2.
|
128 кбит/с
|
9,00
|
3.
|
256 кбит/с
|
14,00
|
4.
|
512 кбит/с
|
20,00
|
5.
|
1 мбит/с
|
30,00
|
6.
|
2 мбит/с
|
50,00
|
7.
|
10 мбит/с
|
250,00
|
8.
|
100 мбит/с
|
400,00
Решение было принято 28 июля, 5 августа внесено в Государственный реестр правовых актов, а 6 августа вступило в силу.
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