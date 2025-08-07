Трамп объявил о 100-процентных пошлинах на эти товары

Президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на все ввозимые в страну чипы и полупроводники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он рассказал в ходе специального выступления в Белом доме.

Он уточнил, что эта импортная продукция будет облагаться пошлинами в 100 процентов.

К апреле Китай без официального объявления отменил пошлины на некоторые товары, импортируемые из США. Менеджер агентства по импорту Zhengnenliang Supply Chain Чэнь Шаолин она подтвердила, что пошлины на восемь видов интегральных микросхем были снижены до нуля. При этом никакого официального сообщения от властей КНР по этому поводу не было.