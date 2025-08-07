https://news.day.az/economy/1772565.html Стал известен объем ипотечного кредита, выданного в Азербайджане по гослинии На сегодняшний день по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана 54 984 заемщикам выдано кредитов на сумму 3,568 миллиарда манатов. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Фонде. Кроме того, сумма предоставленных гарантий и субсидий составила 581 миллион манатов, а 7 751 квартира реализована путем сдачи в аренду.
