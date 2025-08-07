Стало известно состояние пострадавших в тяжелоом ДТП в Шамкире

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 7 августа 2025 года около 05:00 на территории Шамкирского района, пятеро пострадавших - двое мужчин и три женщины - были госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи Шамкирской Центральной районной больницы. Еще один человек был доставлен в отделение скорой помощи Объединенной городской больницы Гянджи.

Как передает Day.Az, об этом сказали в TƏBİB в ответ на запрос Trend.

У пострадавших диагностированы множественные открытые раны различной степени тяжести на теле и лице, закрытая черепно-мозговая травма и сочетанные травмы.

Женщина 1975 года рождения проходит лечение в хирургическом отделении, а женщина 1970 года и мужчина 1995 года рождения - в отделении неотложной помощи. Мужчина 1969 года рождения, подписав соответствующие документы, покинул медицинское учреждение по собственному желанию.

Состояние пациента 2004 года рождения было оценено как удовлетворительное, в связи с чем он был отпущен домой на амбулаторное лечение.

У госпитализированного в отделение скорой помощи больницы имени академика З.Мамедова при Объединенной городской больнице Гянджи мужчины 1969 года рождения диагностированы резаные раны головы и лба. Его состояние оценивается как стабильное, лечение продолжается в профильном отделении.

Отметим, что серьезная авария с трагическими последствиями произошла 7 августа на территории Шамкирского района, через который проходит автомагистраль Баку-Газах. В результате столкновения транспортных средств на месте погибли семь человек, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.