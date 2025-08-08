https://news.day.az/politics/1772677.html В Вашингтоне будет парафирован текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией БАКУ/Trend/- В Вашингтоне будет парафирован текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
После парафирования текста Соглашения о налаживании межгосударственных отношений и установлении мира между Азербайджаном и Арменией признаётся необходимость принятия последующих шагов для достижения подписания и ратификации упомянутого соглашения.
Иными словами, подтверждается необходимость изменения конституции Армении как одного из ключевых условий подписания окончательного мирного соглашения.
