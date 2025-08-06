https://news.day.az/world/1772476.html В Индии может начаться финансовый кризис В Индии может начаться финансовый кризис на фоне возможного ужесточения таможенной политики президента США Дональда Трампа в отношении этой страны. Как передает Day.Az, индийская национальная валюта - рупия - установила новый антирекорд, опустившись ниже отметки в 88 рупий за доллар. Об этом сообщает агентство Reuters.
В Индии может начаться финансовый кризис
В Индии может начаться финансовый кризис на фоне возможного ужесточения таможенной политики президента США Дональда Трампа в отношении этой страны.
Как передает Day.Az, индийская национальная валюта - рупия - установила новый антирекорд, опустившись ниже отметки в 88 рупий за доллар. Об этом сообщает агентство Reuters. Предыдущий минимум составлял 87,95 рупии за доллар и был зафиксирован в феврале этого года.
Отметим, что Дональд Трамп в настоящее время предпринимает шаги по ограничению российско-индийского экономического сотрудничества, оказывая давление, в том числе на энергетический сектор.
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