В Индии может начаться финансовый кризис на фоне возможного ужесточения таможенной политики президента США Дональда Трампа в отношении этой страны.

Как передает Day.Az, индийская национальная валюта - рупия - установила новый антирекорд, опустившись ниже отметки в 88 рупий за доллар. Об этом сообщает агентство Reuters. Предыдущий минимум составлял 87,95 рупии за доллар и был зафиксирован в феврале этого года.

Отметим, что Дональд Трамп в настоящее время предпринимает шаги по ограничению российско-индийского экономического сотрудничества, оказывая давление, в том числе на энергетический сектор.