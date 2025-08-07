Госдеп США о достижении соглашения между Азербайджаном и Арменией

Президент США неоднократно заявлял, что надеется на скорое достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Томми Пиготт на брифинге.

"Могу сказать, что и президент, и госсекретарь неоднократно заявляли, что надеются на скорое достижение какого-либо соглашения - в целом. Они оба говорили это не один раз", - отметил он.

По его словам, государственный секретарь регулярно затрагивает эту тему при наличии соответствующего повода.

"Когда появится что-то конкретное для объявления - мы это объявим. Что касается деталей, то я сейчас не буду строить предположения или опережать возможные заявления", - добавил Пиготт.