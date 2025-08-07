Автор: Мехти Ахмедзаде

Париж, некогда признанный культурной столицей Европы, сегодня вызывает не восхищение, а отвращение. Особенно это заметно у одного из главных символов мировой культуры - Лувра. Вместо ухоженных аллей и исторической атмосферы туристов встречают мусорные пакеты, запах гнили, переполненные урны и запущенные тротуары.

Кадры, снятые у стен легендарного музея, где хранятся бессмертные шедевры Леонардо да Винчи, Вермеера и Эжена Делакруа, становятся вирусными не из-за красоты, а из-за ужасающей антисанитарии. Пока Мона Лиза продолжает свою вечную загадочную улыбку, буквально в нескольких метрах от неё вонь, грязь и безразличие.

Эта картина не результат кратковременного сбоя в работе коммунальных служб. Это - зеркало системного кризиса городской и государственной администрации. Париж буквально захлебывается в собственной неряшливости на фоне высокомерной риторики французских властей. Эммануэль Макрон и его окружение любят поучать другие страны, особенно в вопросах "цивилизации" и "ценностей", но, похоже, совершенно забыли, что настоящая культура начинается с чистоты и порядка.

Очевидно, макроновская модель управления окончательно провалилась. Одна показуха вместо заботы о городе. Мы еще не говорим о других провалах (на геополитической арене)

Франции пора перестать читать нотации другим. Её властям стоит выйти из своих кабинетов и пройтись по улицам Парижа, чтобы лично почувствовать, как пахнет их "цивилизация".