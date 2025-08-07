В Баку создадут новое общественное пространство и искусственное озеро

Наряду с сохранением исторического наследия, Генеральный план развития Баку предусматривает обновление жилищного фонда и инфраструктуры, увеличение числа общественных пространств и зеленых зон, а также обеспечение экологической устойчивости.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Рамиз Мирзазаде, говоря о проводимых на территории под названием "Советская" работах по сносу, сообщает Day.Az.

По его словам, в рамках этих задач начинается реализация проекта по расширению Центрального парка.

"Ранее были сданы в эксплуатацию 36 гектаров парка, и теперь планируется развитие дополнительной территории площадью около 21 гектара - в районе станции метро "Низами". Здесь будут проведены масштабные работы по озеленению с учетом климатических условий, особенностей флоры и экосистемы, а также создано искусственное озеро. В результате в центре города появится новое экологически чистое и доступное общественное пространство для комфортного отдыха жителей", - отметил он.

Р.Мирзазаде добавил, что на данной территории также будут обустроены спортивные и культурные зоны, детские игровые площадки и крытая автостоянка.

"Кроме того, в рамках проекта предусмотрено восстановление и интеграция исторических построек в общую концепцию парка.

Будет благоустроен и реконструирован исторический квартал вокруг мечети Тезепир, обозначенный в Генеральном плане как общественная зона. Работы будут вестись в соответствии с современными стандартами городского планирования.

Особое внимание будет уделено сохранению и реставрации исторических памятников, находящихся под государственной охраной, а также зданий, не имеющих официального статуса памятников, но представляющих историческую ценность.

Наша цель - сделать Баку еще более зеленым, мобильным и комфортным для жизни городом", - сказал он.