https://news.day.az/world/1772432.html В Словакии прошли ливни с грозами - ФОТО В Словакии прошли сильные ливни, сопровождающиеся грозами. Как передает Day.Az, в небе сверкали молнии, впечатляющие кадры которых активно распространялись в соцсетях. Некоторые районы оказались временно обесточены, а на улицах образовались подтопления.
В Словакии прошли ливни с грозами - ФОТО
В Словакии прошли сильные ливни, сопровождающиеся грозами.
Как передает Day.Az, в небе сверкали молнии, впечатляющие кадры которых активно распространялись в соцсетях.
Некоторые районы оказались временно обесточены, а на улицах образовались подтопления.
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