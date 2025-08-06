В Словакии прошли ливни с грозами

В Словакии прошли сильные ливни, сопровождающиеся грозами.

Как передает Day.Az, в небе сверкали молнии, впечатляющие кадры которых активно распространялись в соцсетях.

Некоторые районы оказались временно обесточены, а на улицах образовались подтопления.