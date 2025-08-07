На японских островах произошло землетрясение

На юго-западе японских островов Рюкю зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9.

Как передает Day.Az, об этом сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Уточняется, что сейсмособытие произошло в 07:45 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 105 км к юго-востоку от Килунга на расстоянии 15 км от Йонакуни, где проживает 1,6 тыс. человек.

Отмечается, что природное явление также ощущалось на Тайбэе в Тайване. Центральное метеорологическое управление Тайваня сообщило о землетрясении магнитудой 6,2 в 128 км от северо-восточного побережья Тайваня на глубине 88,1 км, передает издание Focus Taiwan.

Наиболее интенсивные толчки были зафиксированы в Илани, Хуаляне, Наньтоу, Тайчжуне и Тайдуне. Уточняется, что в настоящее время информации о пострадавших и разрушениях не поступало.