На одной из улиц в Баку отключат газ

В Ясамальском районе Баку временно отключат газ в связи с техническими работами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию, распространённую производственным объединением "Азеригаз" при SOCAR, 7 августа с 10:00 на улице Мамедсадыг Сеидова начнутся работы по врезке нового газопровода в существующую распределительную сеть.

В связи с этим на время проведения работ будет приостановлена подача природного газа в жилые дома и объекты, расположенные на улицах Мамедсадыг Сеидова, Ахмеда Аббасова, Амира Мамедшарифзаде и Гасанбека Зардаби.

Газоснабжение будет возобновлено сразу после завершения технических мероприятий. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.