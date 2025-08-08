Гороскоп на 8 августа

Сегодня гороскоп не будет склонять к поиску легких путей, наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Во всех сферах жизни - и в работе, и в быту, и даже в любви - окружающие будут склонны идти к своей цели не напролом, а используя всяческие хитроумные комбинации и многоступенчатые ходы. Вот почему звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть "второе дно" в словах и поступках окружающих. Если такого "второго дна" нет - хорошо, однако, скорее всего, сегодня это означает лишь то, что вы его просто пока не заметили, передает Day.Az со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Овен

Сегодня день у Овна может пройти в бесконечных разговорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Овну было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей. Скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса. Сегодня Овен готов азартно доказывать любую бессмыслицу, в которую и сам не особенно верит. По этой причине спорить с ним в этот день - дело пустое.

Телец

Сегодня день у Тельца обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности Тельцу покажется недостаточно, поэтому он сделает все, чтобы как-либо запрячь в свои дела окружающих. Главное, не делать этого слишком прямолинейно, чтобы окружающие ничего не заподозрили и не отказались надевать на себя ваш хомут.

Близнецы

Сегодня Близнецам неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай - соседские малыши. Даже если такое общение не принесет никакой конкретной пользы, сегодня оно наполнит Близнецов зарядом позитивной энергии. А разве этого мало?

Рак

Сегодня в душе Рака проснется не только великий стратег, но и великий тактик. Даже не думайте отговорить его от каких-либо задумок - только неприятности наживете. Все, что Рак задумал сегодня, он будет стремиться осуществить любым возможным для него способом (в том числе и идя по головам). И выслушивать чужие возражения в этот день в его планы не входит ни капельки.

Лев

Сегодня Лев может испытывать серьезные сомнения, мешающие ему принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого Лев покажется кому-то излишне нерешительным, то зря. Просто звезды гороскопа сегодня склоняют его тщательно взвешивать каждый свой шаг. Зато когда решение будет принято, то от сомнений не останется и следа, а любые попытки заставить Льва свернуть с выбранного им пути ни к чему не приведут.

Дева

Сегодня Дева будет склонна проявлять недюжинное упорство - причем по любому, даже самому незначительному, поводу. Переспорить или переупрямить ее в этот день будет трудно, да, в сущности, и ненужно. Скорее всего, уже через день-другой причина спора покажется самой Деве мелкой и смехотворной. Так что стоит ли из-за этого ломать копья? А вот заслужить репутацию вздорного спорщика сегодня очень даже легко.

Весы

Сегодня Весы могут испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым, тем более, что дела обещают в целом идти неплохо. Просто раз за разом у Весов может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день у Весов действительно будет шанс получше зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете возможность тоже будет.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона вполне может обостриться материнский (ну, или отцовский) инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у Скорпиона есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну а если Скорпион сегодня хочет просто себя порадовать, можно принести в дом котенка или хомячка.

Стрелец

Сегодня Стрелец из одного только спортивного интереса готов будет упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ним по этому поводу в споры - занятие абсолютно пустое. тем более что через полчаса Стрелец с тем же пылом может начать доказывать совершенно обратное. Ну а самому Стрельцу этот день лучше провести в общении с детьми или подростками. Вот уж кто будет способен слушать его рассуждения, разинув рот!

Козерог

Сегодня Козерог будет упорно идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить Козерога отступиться от своих замыслов - он воспримет это как неудачную шутку. А если и отступится, то только лишь для того, чтобы подойти к своей цели с другой стороны. В любом случае сегодня у Козерога велики шансы основательно улучшить свое финансовое положение.

Водолей

Сегодня Водолей готов будет извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте! Другой вопрос, зачем это Водолею нужно? Не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей? А уж если сегодня и доказывать что-то окружающим, то лучше не свою правоту, а свою незаменимость. И не кому попало, а начальнику, от которого зависит карьера и зарплата.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут с удивлением обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию. Но не тут-то было! Если Рыбы сегодня и согласятся с чужим мнением, то сделают это исключительно для того, чтобы отделаться от оппонента. Поступят же они все равно по-своему.