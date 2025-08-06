Крупные лесные пожары разбушевались во Франции

Крупные лесные пожары разбушевались во Франции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пожар начался 5 августа в коммуне Рибо. Возгорание распространилось на территорию более 11 тыс. га, в которые входит более 15 муниципалитетов.

Представляем вашему вниманию данное видео: