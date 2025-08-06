https://news.day.az/world/1772424.html

Крупные лесные пожары разбушевались во Франции - ВИДЕО

Крупные лесные пожары разбушевались во Франции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пожар начался 5 августа в коммуне Рибо. Возгорание распространилось на территорию более 11 тыс. га, в которые входит более 15 муниципалитетов. Представляем вашему вниманию данное видео: