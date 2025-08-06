https://news.day.az/world/1772424.html Крупные лесные пожары разбушевались во Франции - ВИДЕО Крупные лесные пожары разбушевались во Франции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пожар начался 5 августа в коммуне Рибо. Возгорание распространилось на территорию более 11 тыс. га, в которые входит более 15 муниципалитетов. Представляем вашему вниманию данное видео:
Крупные лесные пожары разбушевались во Франции - ВИДЕО
Крупные лесные пожары разбушевались во Франции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пожар начался 5 августа в коммуне Рибо. Возгорание распространилось на территорию более 11 тыс. га, в которые входит более 15 муниципалитетов.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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