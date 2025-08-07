Что евреи из Баку думают о Якове Кедми?

Представители еврейской общины Баку с возмущением отреагировали на очередные абсурдные заявления провокатора Якова Кедми, который периодически появляется на пропагандистских передачах Владимира Соловьева.

Как передает Day.Az, в опубликованном на TikTok видео, комментируя заявления Кедми, один из представителей еврейской интеллигенции отметил:

"Господин Кедми, ваш бред о т.н. "антироссийской политике Азербайджана" - это не анализ, а дешевая пропаганда отставного шпиона, который давно потерял связь с реальностью. Даже израильское посольство открестилось от вас, заявив, что вы болтаете ерунду. Ваши "экспертные выбросы" только позорят тех, кто вас слушает".

Яшка Кедми, может лимон погрызешь?

Напомним, в недавнем интервью армянскому телеканалу Яков Кедми выдал целую серию лживых заявлений в адрес Азербайджана. Он нагло пытался утверждать, что "Азербайджан никогда не существовал в истории", и что государство якобы было создано Советским Союзом. Также Кедми обвинил Баку в" ведении русофобской кампании" и "провокационных действиях против России". Более того, он назвал справедливые требования Азербайджана после крушения самолёта над Грозным - необоснованными, фактически оправдывая гибель граждан.

Отметим, что в ответ на поступившие в посольство Израиля запросы, в дипмиссии заявили, что Кедми не является официальным представителем Государства Израиль.

"Его заявления и мнения не отражают официальную позицию правительства Израиля. Господин Кедми высказывается как частное лицо, и его взгляды являются исключительно его личной точкой зрения. Государство Израиль никоим образом не поддерживает и не одобряет его высказывания", - подчеркнули в посольстве.